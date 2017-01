ALTERED SHADE: The Path of Souls

Flotten und griffigen Death / Thrash Metal gibt es von ALTERED SHADE, einer 2012 gegründeten Band aus Bordeaux zu hören, die mit "The Path of Souls" ihr erstes Album veröffentlicht hat. Dabei setzen die Franzosen auf ein akzentuiertes Gitarrenspiel, das vor allem mit etlichen Leads und Soli zu überzeugen weiß.



In der Grundstuktur zeigen die Songs durchaus Genre typisch Züge, offenbaren jedoch auch eine dunklere Note wie etwa in "The Revenge of Venus", das sich in einem ruhigen Interlude auch leicht orientalische Töne entlocken lässt. Ansonsten sind die Songs mit ihren Riffs zumeist treibend und gehen gut ins Ohr. Gesanglich werden überraschungsfreie und gute Growls geboten, die sich adäquat ins Liedgut einbetten.



Belanglosere, weil zu vorhersehbare Songs wie "Frozen Grief" bilden im Gegensatz zu überdurchschnittlichen Tracks die Minderheit, weshalb man bei "The Path of Souls" von einem durchaus gelungenen Debüt sprechen kann.

Veröffentlichungstermin: 25.11.2016Spielzeit: 49:22 Min.Line-Up:Edwin Mac - GesangBaloo Bruneteau - GitarreRudy - GitarreFabinou Damour - BassCedric Dumaine-Malatesta - SchlagzeugProduziert von Jonathan Mazzeo @ Mathlab Recording Studio, Prato (ITA)Label: Wormholedeath RecordsMehr im Netz: http://www.facebook.com/AlteredShade Tracklist:1. The Dark Gift of Life2. Frozen Grief3. The Last Door4. The Engraved Path5. The Revenge of Venus6. Meanders7. Voodoo Philter8. Lord Vlad9. Until the Last Rites10. The Shadows of Forgotten