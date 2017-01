Die Symphonic Gothic Metal-Band XANDRIA hat mit "We Are Murderers (We All)" einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album "Theater of Dimensions" veröffentlicht. Mit von der Partie bei diesem Track ist Björn "Speed" Strid (SOILWORK). Das siebte Album der Bielefelder folgt der EP "Fire & Ashes" nach und wird am 27. Januar 2017 erscheinen.



XANDRIA "We Are Murderers (We All)" bei YouTube