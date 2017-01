Die Death Metal-Band ALTAR BLOOD hat ihre aktuelle EP "Torture and Desecration" als Stream zur Verfügung gestellt. Die nach einer Demo vor vier Jahren erst zweite Veröffentlichung des Trios aus North Carolina, dem u.a. Mathis Greene (RAPHEUMETS WELL) und Joey Downs (THE SABBATHIAN) angehören, ist am 7. Januar 2017 erschienen.



