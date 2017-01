Die Melodic Death Metal-Band THE HYPOTHESIS hat einen neuen Drummer, neu dabei ist STRATOVARIUS-Schlagzeuger Rolf Pilve.



Sein Vorgänger Waltteri Väyrynen spielt auch bei PARADISE LOST und will sich künftig ausschließlich auf diese Band konzentrieren. Mit neuem Line-up arbeiten THE HYPOTHESIS zur Zeit an einem neuen Album.