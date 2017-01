TAU CROSS: neues Album "A Pillar Of Fire"

TAU CROSS veröffentlichen im Sommer 2017 ihr zweites Album. "A Pillar Of Fire", so der Titel, wurde an verschiedenen Orten aufgenommen: Die Drums in Montreal, die Gitarren in Minneapolis, der Bass in Seattle und Minneapolis, der Gesang auf der Isle of Skye in Schottland. James Adams hat das Album im Smiddy Studio auf der Isle of Skye gemixt.

Szenen aus dem Studio sowie einen Mitschnitt eines der neuen Songs von Roadburn Festival 2016 gibt es hier:

TAU CROSS bei Facebook.

Die 2013 gegründete Band besteht aus Rob "The Baron" Miller (AMEBIX), Michel "Away" Langevin (VOIVOD), Andy Lefton (WAR/PLAGUE) und Jon Misery.