Die Richmonder Female-Fronted Doom/Stoner-Band BOOK OF WYRMS hat heute, am 1. Januar ihr Album "Sci-Fi/Fantasy" via TWIN EARTH RECORDS veröffentlicht. Man bekommt es als CD und Download, bestellen kann man über die Bandcampseite oder im Shop des Labels. Am 6. Januar erscheint das Album zudem auf Vinyl, allerdings ohne den Longtrack "Sourwolf". Zum Song "Leatherwing Bat" gibt es nun auch ein Video.



BOOK OF WYRMS: Video zu "Leatherwing Bat" bei youtube