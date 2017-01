NECROPHOBIC: Gitarristenduo kehrt zurück

Das langjährige Gitarristenduo Sebastian Ramstedt und Johan Bergebäck sind zu NECROPHOBIC zurückgekehrt. Das aktuelle Line-Up der schwedischen Death Metal-Legende sieht aus wie folgt:

Anders Strokirk - Vocals

Alexander Friberg - Bass

Joakim Sterner - Drums

Sebastian Ramstedt - Gitarre

Johan Bergebäck - Gitarre

NECROPHOBIC arbeiten bereits an einem neuen Album. Als Grund für die Rückkehr gibt die Band an, dass die Musik NECROPHOBICs schlicht und ergreifend zwei permanente Gitarristen brauche, um richtig zu wirken. Erste Live-Daten für 2017 sind auch schon bestätigt, unter anderem spielen NECROPHOBIC dann auch am PARTY.SAN FESTIVAL am 12. August 2017.