Die Thrash / Death Metal-Band SUPPRESSIVE FIRE hat mit "Nuclear Dismemberment" einen Track ihres kommenden Albums "Nature of War" veröffentlicht. Das zweite Album des Quartetts aus North Carolina, das von Joel Grind (TOXIC HOLOCAUST) gemixt und gemastert wurde, wird am 13. Januar 2017 via Nature of War erscheinen.



SUPPRESSIVE FIRE "Nuclear Dismemberment" bei Bandcamp