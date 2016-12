Die Power Metal-Band VICTORIUS hat mit "Empire Of The Dragonking" ein Lyric-Video zu ihrem kommenden Album "Heart of the Phoenix" veröffentlicht. Da vierte Album der Band aus Sachsen wurde von Lars Rettkowitz (FREEDOM CALL) produziert und wird am 13. Januar 2017 via Massacre Records erscheinen.



VICTORIUS "Empire Of The Dragonking" bei YouTube