ETERNAL DEFORMITY: No Way Out

ETERNAL DEFORMITY sind immer wieder für eine Überraschung gut - da hört man Jahre lang nur wenig von den polnischen Düster-Avantgardisten, ehe plötzlich wieder einmal ein Album von ihnen erscheint. Im Falle von "No Way Out" ist es sogar schon wieder ein Jahr her, seitdem das Album in Eigenregie erschienen ist. Temple of Torturous nahm sich nun des sechsten Albums der Band an, um es auch auf breiterer Bühne publik zu machen.



Für Freunde des progressiv angehauchten Dark Metals mit Hang zum Symphonic Black, Melodic Death oder Industrial Gothic Metals sind ETERNAL DEFORMITY aber ohnehin keine Unbekannten mehr. Und auch auf ihrem aktuellen Output liefern die Polen eine bunte Genre-Mixtur, die insbesondere in den ausladenderen und als Anspieltipp zu empfehlenden Tracks ("Reinvented", "Glacier") gut zur Geltung kommt.



Darüber hinaus fand auch die Eingängigkeit ein Stück weit Einzug, als dass Gothic lastigere Tracks wie "Sweet Isolation" mit ihren Melodien gut ins Ohr gehen. Auch manche Riffs wie diejenigen vom schwärzeren "Mimes, Ghouls and Kings" bleiben gut im Gedächtnis haften. Ein weiteres Indiz für die weiterentwickelte Eingängigkeit findet sich in der Tatsache, dass man sich während dem Hören von "No Way Out" - insbesondere in den ersten 30 Minuten - nicht mehr ganz so gefordert füht wie etwa noch bei "The Beauty Of Chaos" oder gar "Frozen Circus". Doch die Enttäuschung darüber hält sich in Grenzen, weil das Album dennoch noch genug zum Entdecken bereit hält - zwar sind es keine faustdicken Überraschungen, die ETERNAL DEFORMITY für ihre Hörer bereit halten, doch zumindest ein paar Gimmicks.

Veröffentlichungstermin: 18.11.2016Spielzeit: 45:19 Min.Line-Up:Przemyslaw Smyczek - GitarreTymoteusz Ciastko - SchlagzeugArkadiusz Szymus - GitarrePiotr Rokosz - KeyboardsPrzemyslaw Kajnat - Bass & GesangProduziert von Tomasz Zalewski @ Zed Studio, Olkusz (POL)Label: Temple of TorturousHomepage: http://eternal-deformity.bandcamp.com Mehr im Netz: http://www.facebook.com/pages/Eternal-Deformity-band/147131418671640 Tracklist:1. I2. Esoteric Manifesto3. Sweet Isolation4. Reinvented5. Mothman6. Mimes, Ghouls and Kings7. Glacier