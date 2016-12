Die Death Metal-Band MAZE OF SOTHOTH hat mit "The Outsider" einen Track zu ihrem kommenden Album "Soul Demise" veröffentlicht. Das Debütalbum des Quartetts aus der Lombardei wurde von David Zampini produziert und wird am 9. Januar 2017 via Everlasting Spew Records erscheinen.



MAZE OF SOTHOTH "The Outsider" bei YouTube