SUICIDE SILENCE haben ein neues Album im Kasten - "Suicide Silence", so der Titel, erscheint Ende Februar 2017 via Nuclear Blast.



Die Tracklist:

01. Doris

02. Silence

03. Listen

04. Dying In A Red Room

05. Hold Me Up, Hold Me Down

06. Run

07. The Zero

08. Conformity

09. Don´t Be Careful, You Might Hurt Yourself