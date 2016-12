DIABULUS IN MUSICA: Dirge For The Archons

Irgendwie werden DIABULUS IN MUSICA die Rolle nicht los, "nur" die zweite Geige im Symphonic / Gothic Metal zu spielen. Gerade in einem Jahr wie diesem, in welchem allen voran EPICA ein neues Album herausgebracht haben, aber auch die Labelkollegen von DELAIN oder SIRENIA mit neuen Releases aufwarten konnten. Dabei steckt in der spanischen Band so viel...



Den Beweis dafür treten DIABULUS IN MUSICA auf ihrem aktuellen Album "Dirge For The Archons" gleich zu Beginn an, wenn nach einem opulenten Intro der starke Opener "Earthly Illusions" losbricht. Der Track hat gehörig Schmackes, als dass er mit Melodic Death-Riffing garniert ist, dramatische Chöre zum Einsatz bringt und in seiner Gesamtheit zu überzeugen weiß - kurz, wohl der beste DIABULUS IN MUSICA-Song bisher.



Das Bittere an der Sache ist, dass die Spanier an dieses Niveau im Verlauf des Albums nicht mehr herankommen, wenngleich es noch andere flottere Songs wie "Crimson Gale" oder "The River of Loss" gibt. Ansonsten bleibt das Tempo auf dem vierten DIABULUS IN MUSICA-Album eher gemäßigt und das wirkt sich insbesondere in der zweiten Albumhälfte auf die Spannung des Hörers aus, wenn allzu viele gar maue Tracks hintereinander folgen, selbst wenn in diese kleine Elektro-Spielereien mitsamt Duett-Gesang ("Hiding from You"), symphonische Elemente ("The Voice of Your Dreams") oder Flöten ("Bane") eingebaut sind.



Schade, dabei gäbe es weiterhin mit "Marble Embrace" etwa einen dramatischeren Track mit modernem Anstrich und auch "Ring Around Dark Fairies´ Carousel" erfrischt zwischendurch mit seiner Theatralik. Zudem ist die Produktion gelungen und auch Zuberoa Aznárez macht gesanglich - wie gewohnt - eine sehr gute und sichere Figur. Dennoch, "Dirge For The Archons" ist schon ein gutes Album, das vielleicht nur (besser) geshuffelt werden sollte.

Veröffentlichungstermin: 18.11.2016Spielzeit: 53:00 Min.Line-Up:Zuberoa Aznárez - GesangGorka Elso - Keyboards & GesangDavid Carrica - SchlagzeugAlexey Kolygin - GitarreOdei Ochoa - BassGast-Musiker:Omar Pizzaro - Gesang ("Hiding from You")Label: Napalm RecordsHomepage: http://diabulusinmusica.com Mehr im Netz: http://www.facebook.com/diabulusinmusicaofficial Tracklist:1. Battle of Atlantis2. Earthly Illusions3. Marble Embrace4. Invisible5. Crimson Gale6. Ring Around Dark Fairies´ Carousel7. A Speck in the Universe8. Hiding from You9. The Voice of Your Dreams10. The Hawk´s Lament11. Bane12. The River of Loss13. Zauria