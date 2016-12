THE DOOMSDAY KINGDOM: neues Album von Leif Edling

THE DOOMSDAY KINGDOM, das Soloprojekt von CANDLEMASS-Basser Leif Edling, veröffentlicht am 31. März 2017 das Album "The Doomsday Kingdom". Neben Edling und einigen Gastmusikern sind darauf WOLF-Sänger Niklas Stålvind, Gitarrist Marcus Jidell (AVATARIUM, SOEN, ex-EVERGREY) und Drummer Andreas Johansson (NARNIA) zu hören.

Einen Song des Albums gibt schon jetzt im Netz:

THE DOOMSDAY KINGDOM "The Sceptre" Lyricsvideo bei YouTube.

Die Trackist:

01. Silent Kingdom

02. Never Machine

03. A Spoonful Of Darkness

04. See You Tomorrow

05. The Sceptre

06. Hand Of Hell

07. The Silence

08. The God Particle

