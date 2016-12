Die Thrash / Nu Metal-Band SEPULTURA hat mit "Phantom Self" einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album "Machine Messiah" veröffentlicht. Das 14. Album der Brasilianer wurde von Jens Bogren in den Fascination Street Studios in Örebro produziert und wird am 13. Januar 2017 via Nuclear Blast erscheinen.



SEPULTURA "Phantom Self" bei YouTube