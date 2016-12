Die Thrash Metal-Band ANTHRAX hat für ihr anstehende "Among The Kings"-Tour eine "For All Kings"-Tour Edition ihres zwölften Albums angekündigt, welche mit "Vice Of The People" einen weiteren Track sowie eine Bonusdisc mit Demo-Material beinhaltet. Zudem haben die New Yorker mit "Suzerain" ein neues Lyric-Video veröffentlicht.



