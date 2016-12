Die Death / Thrash Metal-Band RE-ARMED hat mit "Lullaby of Obedience" einen Video-Clip zu ihrem aktuellen Album "The Era of Precarity" veröffentlicht. Das dritte Album der Finnen ist am 30. September 2016 via Saarni Records erschienen, wobei 50 Cent vom Erlös einer CD an die Sozialeinrichtung Karma Ry gespendet werden.



RE-ARMED "Lullaby of Obedience" bei YouTube