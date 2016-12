Die FARMER BOYS sind wieder da - und geben im April 2017 Konzerte in Hamburg, Köln und Stuttgart. Im Herbst 2017 will die Band außerdem ein neues Album rausbringen.

Die aktuelle Besetzung sieht so aus: Matthias Sayer (Gesang), Alex Scholpp (Gitarre), Ralf Botzenhart (Bass), Richard Due (Keyboards) und Timm Schreiner (Drums).