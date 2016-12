VOIVOD haben zu "Post Society" ein Video veröffentlicht - der Clip zeigt den Auftritt der Band beim Leafmeal-Festival in Dortmund im November 2016.

VOIVOD "Post Society" Video bei YouTube.



Die Kanadier arbeiten zurzeit an Songs für ein neues Album, es soll laut VOIVOD-Drummer Away in 2017 erscheinen.