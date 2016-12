THE HAUNTED abeiten gerade an den Vorproduktionen für ein neues Album, das 2017 veröffentlcht werden soll - und zwar wieder via Century Media, die Band hat ihren Vertrag mit dem Label verlängert.



Im Frühjahr 2017 sind THE HAUNTED auf Tour:

Tourdaten bei vampster: ARCH ENEMY, THE HAUNTED, LACUNA COIL