IMMOLATION: neues Album "Atonement"

Am 17. Februar 2017 erscheint "Atonement", das neue Album von IMMOLATION. Einen ersten Song daraus gibt es hier:

IMMOLATION "Destructive Current" Video bei YouTube.



Produziert wurde das Album von Paul Orofino, Mix und Mastering übernahm Zack Ohren. Das Cover-Artwork kommt von Pär Olofsson. Die Tracklist:





01. The Distorting Light

02. When The Jackals Come

03. Fostering The Divide

04. Rise The Heretics

05. Thrown To The Fire

06. Destructive Currents

07. Lower

08. Atonement

09. Above All

10. The Power Of Gods

11. Epiphany

Bonustrack (nur CD):

12. Immolation (re-recorded)