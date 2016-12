NIGHTRAGE stellen den Titelsong ihres neuen Albums vor - hier kannst du "The Venomous" streamen:

NIGHTRAGE "The Venomous" Stream bei deadrhetoric.com.



"The Venomous" erscheint am 31. März 2017 via Despotz Records.

Neu dabei sind übrigens Gitarrist Magnus Söderman und Drummer Lawrence Dinamarca, sie unterstützen die NIGHTRAGE-Besetzung um Gitarrist Marios Iliopoulos, Sänger Ronnie Nyman und Bassist Anders Hammer.