Die Crossover-Band CANDIRIA hat ein neues Video veröffentlicht:

CANDIRIA "While They Were Sleeping" Video bei YouTube.



Gitarrist John LaMacchia sagt über den Song: "´Wandering Light´ ist eines meiner Lieblingsstücke vom neuen Album, also freue ich mich umso mehr darüber, dass wir es live im Spaceman Sound Studio mitgeschnitten haben. Diese Version enthält eine musikalische Bandbreite, die das Ganze meines Erachtens noch spannender macht als das Original."