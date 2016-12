Die Progressive Melodic Death Metal-Band LOCH VOSTOK ist derzeit im Studio, um ihr kommendes Album "Strife" aufzunehmen. Der "From These Waters"-Nachfolger und das insgesamt siebte Album der Schweden beschäftigt sich mit dem Verlust in seinen unterschiedlichen Facetten. "Strife", das im Apirl / Mai 2017 zu erwarten sein wird, wird bei Frontporch Productions aufgenommen und von David Castillo (u.a. für BLOODBATH, KATATONIA tätig) gemixt und gemastert.