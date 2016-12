Seit gestern gibt es das Live-Album "London Fog 1966" der DOORS, welches die ersten bekannten Liveaufnahmen der Band enthält. JOHN DENSMORE, Drummer der Band von 1965 bis 1973, präsentiert in einem Video auf seiner Facebook-Seite das Release-Paket. Mehr Infos dazu gibt es in dieser News.



THE DOORS: John Densmore präsentiert "London Fog 1966"