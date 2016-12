PINK FLOYD: nochmals zwei Alben auf Vinyl

PINK FLOYD beenden die Re-Release-Reihe ihrer Alben auf Vinyl. Am 20.01.2017 gibt es nun die Neuauflagen von "The Final Cut" (1983) sowie "A Momentary Lapse of Reasons" (1987), wie bereits die Alben zuvor remastered von den Originalbändern. Nach über 20 Jahren gibt es sie dann wieder als LP, auf 180g-Vinyl mit dem Originalgetreuen Artwork.



Tracklist "The Final Cut":

1. The Post War Dream

2. Your Possible Pasts

3. One Of The Few

4. The Hero´s Return

5. The Gunners Dream

6. Paranoid Eyes

7. Get Your Filthy Hands Off My Desert

8. The Fletcher Memorial Home

9. Southampton Dock

10. The Final Cut

11. Not Now John

12. Two Suns In The Sunset



Tracklist "A Momentary Lapse of Reasons":

1. Signs of Life

2. Learning To Fly

3. The Dogs Of War

4. One Slip

5. On The Turning Away

6. Yet Another Movie

7. Round And Around

8. A New Machine (Part 1)

9. Terminal Frost

10. A New Machine (Part 2)

11. Sorrow